Импорт Украины электрической энергии с Белорусской АЭС вредит партнерским отношениям Украины с Литвой и Польшей

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

«Это вообще маразм, литовцы, поляки сто один раз сказали, что покупать электроэнергию фактически с российской АЭС, там была построена и таким образом помогать Лукашенко», - заявил экс-министр в эфире телеканала «Украина24».

Климкин отметил, что недавнее решение временно прекратить импорт тока из России и Беларуси правильное, однако недостаточно.

Напомним, 26 мая НКРЕКП приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающий запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд Грен.

В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.