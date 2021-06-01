По результатам первого квартала 2021 года «ДТЭК Энерго» (управляет ТЭС и угольными шахтами) получила чистый убыток в 327 млн грн, а общая задолженность перед компанией составляет 9,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

В компании пояснили, что основная причина убыточности – затяжной кризис в энергосистеме и многомиллиардные долги между участниками рынка.

Выручка компании за отчетный период составила 14,4 млрд грн, что на 12,8% выше показателя первого квартала 2020 года.

Рост выручки в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда действовали искусственные ограничения производителей.

«ДТЭК Энерго» в январе-марте 2021 года удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,06 млрд грн.

«Финансовые показатели за первый квартал текущего года во многом отражают нестабильную ситуацию в отечественной энергосистеме во время последнего осенне-зимнего периода. В этот отопительный сезон наши шахты работали на полную мощность, чтоб обеспечить бесперебойную работу ТЭС, которые несли повышенную нагрузку из-за изменения графика ремонтов базовых мощностей в ОЭС Украины, – прокомментировал финансовые результаты генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.

По его словам, долг НЭК «Укрэнерго» только перед ТЭС «ДТЭК Энерго» за работу на балансирующем рынке с сентября прошлого года по сегодняшний день уже составляет почти 2,4 млрд грн, что соответствует затратам ремонтной кампании в 2021 году.