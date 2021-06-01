Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда»

«Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведки и добыче, мы готовы к этому», - сообщил гендиректор.

В потенциальную зону интереса компании входит в том числе компания «Гео Альянс», которая, по информации СМИ, давно ищет инвестора. Как ранее сообщала «Экономическая правда», «Гео Альянс» владеет 16 месторождениями, большая часть из которых не разрабатывается.

Напомним, что в 2020 г. «ДТЭК Нефтегаз» победил на электронном аукционе Государственной службы геологии и недр, получив спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов. В госбюджет за спецразрешение было уплачено рекордные 650,5 млн грн.

«ДТЭК Нефтегаз» — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год она добыла 1,84 млрд куб. м природного газа, что на 11% превысило показатель предыдущего года и стало новым рекордом как для компании, так и для всего сектора частной газодобычи Украины.