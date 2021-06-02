НКРЕКП на заседании 2 июня отказалась прекращать махинации и злоупотребления на рынке электроэнергии
Об этом сообщила народный депутат «слуги народа» Людмила Буймистер.
«Сегодня утром НКРЭКУ проигнорировало все решения (для остановки махинаций - прим.). Комиссия оставила без внимания обращение министра, просьба правительства, здравый смысл - и дала возможность нескольким приближенным трейдерам и в дальнейшем паразитировать на всей энергосистеме», - сообщила нардеп от монобильшости.
Она отметила, что накануне после консультаций с Минэнерго, правительством и участниками рынка, были наработаны проекты решения, которые сделали бы невозможными дальнейшие спекуляции и коррупционные схемы, однако все они были отвергнуты НКРЭКУ.
«Группка чиновников из НКРЭКУ взяли в заложники всю энергетику. Целую неделю шли консультации на различных уровнях, чтобы прекратить махинации на энергорынке, которые ежедневно обходятся украинском в десятки миллионов гривен. Были наработаны эффективные решения, которые позволили бы быстро исправить ситуацию и прекратить злоупотребления », - отметила нардеп.
Буймистер отметила, что сегодняшнее решение поставило крест на репутации действующего состава НКРЭКУ.
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«Комиссия сознательно встала на защиту спекулянтов и махинаторов, которые играют энергетическую отрасль и в первую очередь государственный« Энергоатом », - отметила нардеп от« Слуги народа ».