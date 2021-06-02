Представители бизнес-ассоциаций, входящих в состав Украинской Рады Бизнеса, проанализировали законопроект №5420 от 23.04.2021 относительно криминализации контрабанды и пришли к выводу, что в предложенной редакции данный проект не может быть принят, поскольку его положения сформулированы таким образом, что содержат значительные коррупционные риски, а также представляют угрозу деятельности в первую очередь легального бизнеса и никоим образом не способствуют решению проблемы теневого импорта

Законопроектом предлагается: 1) криминализация экономической контрабанды, предметом которой является широкая группа товаров 2) криминализация недостоверного декларирования товаров; 3) перенесение момента, с которого уголовное правонарушение, в частности, контрабанда является оконченным преступлением на более раннюю стадию.

Во-первых, специалисты считают неприемлемым дополнение Уголовного кодекса Украины статьей 201-4 «Недостоверное декларирование». В частности, предусматривается привлечение к уголовной ответственности за непредоставление при таможенном оформлении точных и достоверных сведений о товарах, если из-за этого не уплачены таможенные платежи в размере 147 550 грн (по состоянию на 2021 год). На практике, при декларировании товаров, у таможенного органа и декларанта часто возникают споры относительно определения таможенной стоимости, кода товара, страны происхождения, веса и тому подобное. Если же норма о недостоверное декларирование станет преступлением в соответствии с УК, то таможенники смогут открывать уголовные производства при любой ошибке или спорной ситуации. Такая ситуация не будет способствовать эффективной борьбе с контрабандой, зато приведет к загрузке судебной системы, что является неэффективным использованием ресурсов государства, а также к дополнительным расходам бизнеса. Необходимо исключить из законопроекта статью 201-4 «Недостоверное декларирование»

Кроме того, норма, предусматривающая привлечение таможенников к уголовной ответственности за «содействие в недостовірному декларировании в виде лишения свободы от 7 до 11 лет, искажает содержание таможенного контроля со стороны таможенного органа. Очевидно, что с целью минимизации рисков стать обвиняемым в уголовном производстве, таможенник будет пытаться в каждой таможенной декларации ставить под сомнение каждый пункт, который влияет на уплату таможенных платежей.

Во-вторых,крайне рисковой для добропорядочного бизнеса является широкая сфера применения нормы ст. 201-2 – уголовная ответственность наступает не за оконченное преступление, а именно незаконное перемещение товаров, а за действия, направленные на такое перемещение. При этом, не конкретизированы действия, которые должны квалифицироваться как преступление, что дает неограниченные полномочия правоохранительным органам для привлечения лица к уголовной ответственности.

В-третьих, в нормах законопроекта № 5420 не конкретизировано субъекта уголовной ответственности за недостоверное декларирование и действия, направленные на незаконное перемещение товаров. Из текущей редакции норм не понятно кто должен быть обвиняемым в совершении преступления – руководитель предприятия, декларант, Таможенный брокер, перевозчик и тому подобное.

В-четвертых,порог уголовной ответственности является необоснованно низким – 113 500 грн стоимость предметов контрабанды, что означает около 35 тыс грн неуплаченных таможенных платежей, рассчитанных по самым высоким ставкам. Зато соответствии со статьей 212 УК «Уклонение от уплаты налогов», порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (которыми и являются таможенные платежи) составляет 3 млн 405 тыс неуплаченных налогов.

В-пятое,законопроектом предлагается судебное расследование таких дел временно возложить на налоговую милицию, фактически легализуя ее «полузаконный» статус на сегодня. В будущем полномочия должны быть предоставлены Бюро экономической безопасности Украины, что сейчас существует лишь формально. Эксперты отмечают, что подследственность дел об экономической контрабанде необходимо определить исключительно по вновь созданному Бюро экономической безопасности Украины. Доверия к существующим в настоящее время органам – давно нет. Также идея по поручению следствия таможенной службе-не поддерживается, поскольку правоохранительный статус лишь превратит таможню из “мелкого хищника” в “крупного”.

Подытоживая изложенное, следует отметить, что члены украинского Совета бизнеса поддерживают криминализацию исключительно подакцизных товаров с адекватным порогом привлечения к уголовной ответственности, в то же время считают, что законопроект № 5420 требует существенной доработки в части:

а) актуализации предметов контрабанды, сужения к отдельным подакцизным товарам-алкоголь, табачные изделия, а также янтарь;

б) обоснование размера порога для привлечения к уголовной ответственности за «экономическую контрабанду;

в) определение исключительной подследственности по новым БЭБ;

г) предвидение квалифицирующих признаков и адекватных обоснованных санкций за совершение преступления.

В целом к борьбе с серым импортом необходимо подходить шире внедрять эффективные меры по минимизации схем “пиджаки”, “посылки”, “прерванный транзит” и др, а также обеспечивать институциональное развитие соответствующих органов и повышать эффективность их работы.

Также стоит отметить, что по результатам широкого обсуждения на круглом столе в Комитете по вопросам финансов, эксперты, ученые и представители бизнес-ассоциаций были единодушны в том, что данный законопроект нужно вернуть на повторное первое чтение с целью его качественной доработки с привлечением экспертов в сфере таможенного дела, специалистов в области уголовного права, научных работников, общественности и представителей бизнес-ассоциаций добропорядочных предпринимателей.

Призываем народных депутатов учесть предложения бизнеса и экспертов и существенно доработать законопроект №5420, вернув его на повторное первое чтение.