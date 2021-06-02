Новый договор с ГОКами, который подписал порт «Южный» позволит порту существенно увеличить объемы перевалки грузов

Соответственно, государственный порт заработает больше денег, и заплатит больше налогов в бюджеты всех уровней. Хотя для ГОКов новость скорее плохая, так как стоимость перевалки увеличилась на 30%. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

«Хорошо, что удалось договориться, и перевалка возобновлена. И хорошо, что увеличен объем, который будет проходить через государственный порт Южный. Это означает, что государственный порт будет зарабатывать», - заявил Магомедов в эфире телеканала «Украина 24».

Также он выразил убеждение, что действиями экс-руководства порта «Южный» должны заниматься правоохранители и Антимонопольный комитет, ведь оно, вступив в сговор с частным портом, сознательно загоняло в убытки некогда прибыльное государственное предприятие.

«Прошлое руководство порта умудрилось за полгода работы заработать убытки. Притом, что год назад оно имело 500 с лишним миллионов прибыли. Почему? Потому что часть потока было перенаправлено на частный порт. Вот здесь вопросы к руководству порта, и соответствующие органы должны проверить, почему это происходило. Антимонопольный комитет должен проверить на предмет согласованности действий. И после этого, я думаю, мы получим ответы на эти вопросы», - резюмировал Магомедов.

Как известно, в конце мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил предыдущего и.о. директора порта Сергея Ковшара. Это произошло после громкого скандала вокруг монопольного сговора двух портов - «Южный» и «ТИС» против отечественных ГОКов и «Укрзализныци», из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт. Ковшар требовал от ГОКов распределить объем перевалки поровну между обоими портами, то есть фактически дарил частном порта своих клиентов. При том, что «Южный» порт может самостоятельно осуществить такие объемы перевалки, а его убытки в 2021 году уже составили более 50 млн гривен.

Промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации, где явно имеет место монопольный сговор. Кубраков отреагировал мгновенно: уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.

На место Ковшара был назначен Александр Олейник, ранее уже работавший в «Южном». Сразу же был подписан новый договор с ГОКами, по условиям которого они обязуются ежемесячно переваливать через порт минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц, а тариф на перевалку возрастает на 33% - с 4 до 5,3 доллара за тонну.