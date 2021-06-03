Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук провалил собеседование о соответствии критерия добропорядочности для занятия должности полноценного председателя САП.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщает издание «Закон и бизнес» со ссылкой на трансляцию собеседования на канале конкурса на Youtube.

Как стало известно во время трансляции собеседования на канале конкурса в Youtube, в комиссию поступило большое количество жалоб от разных организаций, адвокатов по недоброчесності кандидата.

Особенно резонанс вызвали несколько вопросов к кандидату, к примеру подписания им письма о поддержке его руководителя Назара Холодницького (так называемые «аквариумные пленки»), получение премий в размере 100-160%, в том числе после подписания Грищуком соответствующего письма.

Кроме того сомнения относительно добропорядочности вызвало недекларирование квартиры в Тернополе, которой владеет с 1996 году, однако о наличии которой он якобы узнал только в прошлом году. Также указания своим подчиненным не указывать фамилию Гладковского в процессуальных документах, что подаются в суд по делу о хищениях в «оборонке», разглашение служебной и секретной и прочее.

Кандидат Грищук набрал лишь 3 голоса из 7 присутствующих членов комиссии. За него проголосовали 2 представителя от Совета прокуроров Украины Драго Кос и Роман Куйбида и представитель от Верховной Рады Вячеслав Навроцкий.

У одного из членов конкурсной комиссии, избранного от РПУ, Драго К, который поддержал кандидатуру Грищука, как оказалось, был налицо конфликт интересов. Ведь на прошлой неделе Международный представитель имел онлайн встречу с кандидатом. Этот факт Кос не скрывал и озвучил в начале обсуждения кандидатуры. Грищук это подтвердил, но ни один, ни второй не дали четкого ответа о цели встречи, ограничившись лишь объяснением, что тема встречи носила рабочий характер, на котором обсуждались вопросы НАБУ, ВАКС.

Напомним, в начале 2021 года Максим Грищук незаконно, по утверждению адвокатов, дважды отменял правомочное решение старшего прокурора группы прокуроров по делу «Роттердам+». Несмотря на то, что ВАКС трижды подтвердил обоснованность действий прокурора по этому делу, Грищук с интервалом в два дня принимал решение об отмене его законных решений.