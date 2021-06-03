Днепровский меткомбинат может сэкономить порядка 7 млн грн в год расходов на реактивную энергию благодаря устройствам компенсации реактивной мощности (УКРМ), которые установила энергосервисная компания YASNO Efficiency.

Реактивной называют энергию, которая не выполняет полезной работы, а используется для создания электромагнитного поля, необходимого для работы электродвигателей. Но за такую энергию все равно необходимо платить. Также предприятия дополнительно платят еще и за недостаточную оснащенность электрической линии устройствами для компенсации реактивной мощности. Для разных производств расходы на реактивную энергию могут составлять до 10 % от расходов на потребленную активную электроэнергию.



Чтобы сократить расходы на реактивную энергию, YASNO Efficiency установил на части электролиний Днепровского меткомбината (ДМК) 5 конденсаторных батарей испанского производства. Суммарная производительность батарей – 12 900 киловар (кВАр), они установлены по стороне среднего напряжения (6 кВ). Благодаря новым устройствам реактивная энергия для нужд ДМК частично генерируется непосредственно на территории предприятия и меньше потребляется из сети.