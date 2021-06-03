Государственный "Энергоатом" раскритиковал отказ НКРЭКУ остановить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых наносят миллиардные убытки генерирующим компаниям.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Масштабы манипуляций на рынке электрической энергии требуют срочных и решительных действий Регулятора. Компания оценивает постановление НКРЭКУ от 2 июня, призванное устранить манипуляции на рынке, как недостаточный шаг для прекращения схем «торговли воздухом», от которой производители электрической энергии несут миллиардные убытки», - говорится в заявлении госкомпании.
В Энергоатоме призвали НКРЕКП вернуться к рассмотрению поданных участниками рынка предложений и принять все возможные меры для финансового сбалансирования работы рынка.
В госкомпании уверены, что ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка ставит под угрозу безопасность поставки электрической энергии потребителям, срывает подготовку к осенне-зимнему периоду и создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейской енергомережою ENTSO-E.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."
Бездыханных детей достали из моря: в Бердянске врачи спасают малышей
«В «Энергоатоме» уверены: чтобы достичь ценовой стабилизации на организованных сегментах рынка, нужны гораздо более решительные действия Регулятора. НАЭК "Энергоатом» призывает НКРЭКУ вернуться к рассмотрению представленных участниками рынка предложений", - подытожили в госкомпании.
Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт час. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.