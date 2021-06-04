Всемирный банк ведет переговоры с Кабинетом Министров по ситуации с нарушением обязательств Украины перед инвесторами в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко
"Вице-премьер Украины Любченко заявил, что обсуждал вопрос альтернативной энергетики с главой всемирного банка, и подчеркнул, что вопросы обязательств, взятых на себя по альтернативной энергетике, рассматривается как первоочередное», - отметил нардеп.
По его словам, министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что работает над решением погашения задолженности.
Гончаренко подчеркнул, что ситуация в секторе «зеленой энергетики» критическая, и из-за бездействия правительства международные инвестиционные фонды официально сворачивают сотрудничество с Украиной.
"До сих пор ничего не сделано и долги не выплачены. Зато у нас уже есть заявление скандинавских компаний, что они останавливают любое инвестирование в Украину»,-подчеркнул нардеп.
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Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на «зеленую» энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.