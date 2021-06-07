Средства от эконалога должны быть направлены на модернизацию промышленности, а задача государства – максимально помочь бизнесу провести переоснащение

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павел Качур.



«Роль государства – не собрать больше налогов, а найти способ поддержать промышленные предприятия. Чтобы ту часть денег, которую предприятие должно было заплатить за выбросы, оно вложило в модернизацию», - сказал Качур.



По его словам, таким образом государство фактически осуществит софинансирование экомодернизации промышленности, и средства от эконалога действительно будут использованы по назначению – на улучшение экологической ситуации.



"Роль государства в том, чтобы поддержать такой проект, условно говоря, софинансирования на 10-20 или 30%, показать, что это действительно государственная политика», - отметил Качур.



Эксперт подчеркнул: украинский бизнес не имеет средств для быстрой экомодернизации, ему нужна финансовая поддержка государства. И напомнил, что страны Европы проводили экомодернизацию в течение нескольких десятков лет при значительном финансировании со стороны государства.



"Мы не имеем тех запасов, которые имеют экономики других стран, чтобы позволить себе быструю модернизацию. Мы в первую очередь должны подумать о ресурс, который будет помогать софинансировать проекты бизнеса на модернизацию», - сказал Качур.



Ранее президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку предприятия не имеют миллиардов на екомодернізацію, им нужна поддержка государства.



В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, по его мнению, документ нуждается в существенной доработке.