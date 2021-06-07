Министерство энергетики рассчитывает, что регулятор НКРЭКУ в кратчайшие сроки устранит махинации и злоупотребления с ценами на рынке электрической энергии.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко

«К моменту принятия такого законопроекта (об обязательности электронные аукционы – прим.), конечно, нужно принять неотложные меры урегулирования ситуации. И мы рассчитываем на соответствующую инициативу от регулятора, НКРЭКУ», - отметил заммистра в колонке для издания «НВ.Бизнес».

Злоупотребления трейдеров, которые сейчас имеют место из-за несовершенства правил НКРЭКУ, приводят к неоправданным убыткам государственных генерирующих компаний.

«В течение мая-июня этого года средневзвешенная цена электроэнергии (базового продукта) на рынке «на сутки вперед» была существенно ниже, чем заявленная себестоимость ее производства. От этого страдает в первую очередь государственный «Энергоатом», который обеспечивает доступность электрической энергии для населения», - отметил замминистра.

Эти махинации, по словам Власенко, ставят под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону, что в интересах российский импортеров.

«Первая и ближайшая опасность — это некачественная подготовка к ближайшему отопительному сезону. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования. Это может привести к существенному дефициту электроэнергии. И сразу, по странному "случайному» совпадению обстоятельств, появятся адепты возобновления импорта из России и Беларуси, который буквально на днях запретили", - подчеркнул замминистра.

В перспективе, созданные НКРЭКУ возможности для махинаций и злоупотреблений, угрожают интеграции Украины в ENTSO-E, отметил Юрий Власенко.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.