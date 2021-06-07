Планы правительства ввести новый акцизный налог на электроэнергию из возобновляемых источников противоречат здравому смыслу и мировой практике.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Это очень странная ситуация. На самом деле акцизы везде вводятся в мире как налог на экстерналии, на то, что дает негативные эффекты. Акциз уплачивается с дизеля, с бензина, с производства электрической энергии традиционными источниками, которые вредят природе. Наверное, мы будем чемпионами в недоразумении, потому что мы впервые введем акциз, который подавляет возобновляемую энергетику", - отметил Тынный в эфире телеканала «Украина24».

Он подчеркнул, что решение ввести новый налог приведет к подорожанию электроэнергии для конечных потребителей.

"Пока у нас очень странная ситуация. Везде Офис президента и Кабинет министров говорит, что они об экологии, но настолько решительно отличаются их действия от слов, что это просто удивляет. Надо понимать, что в конце акциз подорожает электрическую энергию для конечных потребителей в любом случае", - отметил Тынный.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВИЭ. Решение о прекращении сотрудничества принято непосредственно после инициативы Кабмина ввести новый акцизный налог на «зеленую» энергию.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.