Украина должна мыслить стратегически для того, чтобы защищать свои интересы. Об этом рассказал эксперт украинского института будущего Илия Куса эксперту по международной и внутренней политике Юрию Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«В Украине последнее время озвучивается мысль, что США сегодня наши самые главные друзья, а Европа разочаровала нас. Я считаю, это неправильное позиционирование, потому что оно посылает плохие сигналы. Сигнал о том, что Украина делает ставку исключительно на Вашингтон и европейцы просто могут в какой-то момент решить, раз так, тогда мы порешаем некоторые вопросы с Россией сами», - рассказал он.

Куса считает, что если так произойдет, то нам будет неприятно и больно, потому что от Европейского Союза мы зависим существенно больше экономически, чем от Америки. Украина без Европейского Союза не может, уверен он, если бы у нас еще были развиты альтернативные внешнеполитические направления – Ближний Восток, Африка, Азия, то это было бы другое дело.

«Одна из тенденций, которая мне не нравится, у нас появился новый аргумент, что еще не все потеряно в Германии, после выборов придут «зеленые» и все остановят. У нас происходит очередная попытка зацепиться за какой-то один образ и держаться за него до посинения. Но «зеленым» придется создавать коалицию с другими партиями, а абсолютно все партии в Германии, кроме «зеленых», поддерживали «Северный поток-2», - подчеркнул он.

Куса сообщил, что по немецкой социологии около 70% немцев, в том числе и избиратели «зеленых», поддерживают достройку трубопровода.

«Учитывая то, что у «зеленых» не будет монобольшинства и им придется создавать коалицию, поэтому, делая на них ставку, Украина может опять ошибаться», - резюмировал он.

Напоминаем, Знай.ua сообщал со слов Устенко, что экономические меры будут иметь различные экономические эффекты, и политические в том числе.

Также ранее Устенко рассказывал, что мировая экономика сейчас входит в череду инфляционных годов.