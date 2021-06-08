Законопроект о промышленных выбросах (4167) требует существенной доработки в части предоставления интегрированных разрешений, иначе его принятие ухудшит ситуацию в экологической сфере. Об этом заявил директор представительства ЧАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в г. Киев Владимир Ткаченко.

«Процедура получения этого интегрированного разрешения (по законопроекту – ред.) происходит как минимум при участии трех сторон: самого субъекта хозяйственной деятельности, тогда разрешительного органа и общественности. Но при этом какие-то сбои или несоблюдение процедуры может быть от любой стороны, а потом ответственность возложена именно на субъекта хозяйственной деятельности», - рассказал Ткаченко.

В частности, он отметил, что представители общественности вполне могут намеренно организовать такие сбои. "Наверное, Вы тоже слышали И знаете, что в стране существуют различные фейковые активисты, которые тоже прилагаются в процессе. Они хорошо известны предприятиям", - пояснил Ткаченко.

По его словам, чтобы избежать этого, стоит изменить соответствующие нормы законопроекта еще до принятия его в первом чтении. Он также отметил необходимость откорректировать нормы законопроекта об аннулировании интегрированного разрешения.

«Проект предусматривает основания аннулирования интегрированного разрешения, больше оснований, чем установлено уже действующим законом о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», - отметил Ткаченко.

Ранее председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил: законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.

В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили: Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.