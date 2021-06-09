Олигарх Игорь Коломойский, чьи два ферросплавных завода считаются единственными в стране «пострадавшими» от формулы «Роттердам+», будет снова пытаться оспорить решение прокурора о закрытии этого дела

Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов.

«В деле нет пострадавших, кроме самопровозглашенных – заводов Коломойского. В деле нет доказательств, нет подтвердивших убытки экспертиз и уже нет возможностей у детективов оспаривать обоснованное закрытие. Действительно в деле осталась еще одна лазейка и имя ей – Игорь Валерьевич», - отметил политолог.

Политолог подчеркнул, что Коломойский потратил много усилий, чтобы медийно создать миф о неком преступном «Роттердаме+».

«Понадобилось 5 лет. В них вместились: добрые 50 сюжетов на «плюсах» про платежку Коломойского, много сотен постов псевдо-экспертов», - отметил политолог.

8 июня, по его словам, случилось ключевое событие - ивы НАБУ впервые отступили и признали, что отменить закрытие дела невозможно.

«Сегодня утром случилось главное: детективы НАБУ впервые отступили. Они признали, что отменить закрытие – четвертое на минуточку – дела новым прокурором невозможно и отозвали свой иск. Соответственно, статус дела «Закрыто из-за отсутствия доказательств», - подытожил Сазонов.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.