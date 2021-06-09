Временное решение НКРЭКУ остановить импорт электрического энергии из России и Беларуси только на 4 месяца создает угрозу для украинской экономики

Об этом говорится в статье издания «РБК-Украина».

«Решение выглядит просто экономически нецелесообразным. Ведь в Украине вполне достаточно собственной генерации. В то время как подобное сотрудничество несет в себе целый ряд рисков разного уровня. Ненужный импорт тока из РФ несет в себе угрозу отечественным энергетическим и угледобывающим компаниям», - отмечает издание.

Ослабляя украинскую экономику, импорт электроэнергии наоборот укрепляет позиции страны-агрессора, отмечают журналисты.

«Вместо того, чтобы украинские производители энергии смогли реализовать на внутреннем рынке больше своего продукта, получать больше доходов и платить с них налоги в украинский бюджет, дополнительные доходы, напротив, получает российский бюджет – от местных производителей тока, экспортирующих его в Украину напрямую или через Беларусь», - говорится в статье.

Импорт электроэнергии также подрывает геополитические позиции Украины, в частности в противостоянии «Северному потоку 2».

«Больше денег в российском бюджете – больше возможностей для Москвы проводить агрессивную политику и дальше. Пока Украина все более настойчиво требует от своих западных союзников занять жесткую линию в отношении РФ, в частности в секторе энергетики, она сама же одновременно помогает укреплять российскую экономику», - говорится в статье.

Напомним, 26 мая НРКЭКУ ограничила до 0 МВт доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину из России и Беларуси только до 1 октября 2021 года. При этом подписанный президентом Зеленским закон предусматривал запрет до 31 декабря 2021 года.

Временное решение НКРЭКУ раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.