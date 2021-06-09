Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с Министерством энергетики по урегулированию многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в «зеленую» энергетику, в том числе из Норвегии
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского министерства.
«Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией – прим.), в частности, "зеленые" облигации. Еще одно наше задание – не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами», –цитирует пресс-служба министерства слова Германа Галущенко.
По данным «Интерфакс-Украина», норвежская группа Scatec в I кв. 2021 года, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и «Гарантированного покупателя».
Расчетов ГП «Гарантированный покупатель» перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.
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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.