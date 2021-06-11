Президент Ющенко по-настоящему хотел войти в историю и сделать что-то полезное для Украины. Об этом рассказал украинский политтехнолог Сергей Гайдай эксперту по международной и внутренней политике Юрию Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«Первые анекдоты про него оказались на тему как профукать все, что ты имел, потому что, имея тогда колоссальные возможности, он не сделал то, что на самом деле требовалось. Потому что все, что Ющенко сделал хорошего, можно было сделать в должности вице-премьера по гуманитарным вопросам или министра культуры», - подчеркнул он.

Гайдай сказал, что на президентской должности нужно строить армию, уничтожать коррупцию и создать условия экономического роста тем более, что тогда с 2004 по 2008 год Украина имела огромные возможности для этого, считает он, потому что была мировая конъюнктура роста всего и Украина могла туда встраиваться.

«Ющенко нужно было переделать архитектуру власти, которая была и остается ущербной. Прийти к парламентской республике или по крайней мере создать нормально работающее местное самоуправление, чем Ющенко не занимался. Наш теперешний президент Зеленский является хорошим человеком, но хороший человек - это не профессия и не политик. Политик - это человек, который выдает результат», - сказал он.

Гайдай резюмировал, что Украина - это страна с колоссальными возможностями

«У нас потрясающие люди, действительно умеющие работать, с высоким уровнем образования и кругозора», - добавил он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Романенко, что Украина должна была в 1991 году повторять шаги Польши или Чехии, или стран Балтии, но это было невозможно.

Также ранее Романенко рассказывал, почему Китай стал более приоритетным партнером, чем США.