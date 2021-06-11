Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог «зеленую» электроэнергию, что крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.
Об этом сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.
«Инвестиционный климат (Украины – прим.) пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения «зеленого» тарифа, неплатежи производителям «зеленой» электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ», - сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического Дня в Киеве 10 июня.
Он подчеркнул, что действия украинского правительства привели к приостановке инвестиций.
«С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития», - указал Марк Магалецкий.
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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.
Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.