Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» объяснил, почему нельзя верить заявлениям о том, что Джозеф Байден отказывается встретиться с Зеленским из-за увольнения Андрея Коболева с должности руководителя НАК «Нафтогаз».

«Сама мысль о том, что жена Блинкена может сливать информацию, к которой имеет отношение ее муж, вызывает большой интерес у Минюста США и может стать причиной судебных разбирательств. Эти ребята мыслят украинскими категориями, они думают, что если у нас олигарху принадлежит какой-то канал, то в порядке вещей через этот канал спокойно сливать какую-либо информацию и это нормально. Они переносят наши практики на американскую почву», - заявил Романенко.

Напомним, ранее Романенко заявил, что и дураку понятно, где Байден, а где Нафтогаз с Коболевым и всеми ребятами.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко рассказал, сколько украинцев поддерживают закон о деолигархизации.