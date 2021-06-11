Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал закон о деолигархизации.

«Социология, я уже не помню, кто проводил... Я недавно посмотрел, что там, условно говоря, около 30% верят, что это борьба с олигархами. Остальные считают, что это пиар или, скажем, попытка забрать медиа. Ну, 30% – тоже немало, если каждый третий это поддерживает», - говорит эксперт.

Томенко напомнил, что пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко владеет двумя каналами, что считается монополизмом.

«Кстати, у нас статья есть в законе о телевидении и радиовещании... Это нарушение. Одно юридическое/физическое лицо может быть владельцем не более одной общенациональной и одной региональной лицензии – такая норма в законе есть. То есть Порошенко подставился в значительной степени. Он же не на оффшоры, а на себя лично. Мы понимаем, что «Пятый» и «Прямой» – это фактически его каналы», - констатирует политик.

По его словам, Порошенко может выкрутиться из этой ситуации. Например, договориться с каким-то бизнесменом и иметь с ним «неформальные или формализованные каким-то образом договоренности».

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