Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что интеллектуальных людей в Украине много, но их не хотят видеть в политике.

Алексей Толкачев отметил, что в Украине есть проблема с появлением новых профессиональных и интеллектуальных лиц в политике.

“Таких лиц очень много, но таких же видеть не хотят. То есть, в них не вкладывают деньги. Я объясню почему, видите ли, власть у нас является абсолютной прерогативой, но не бременем. То есть, это не обязаловка, не риск”, - сказал Толкачев.

По его словам, в США президент не имеет права пользоваться даже обычным мобильным телефоном, а его свобода ограничена.

“Для того чтобы появились новые лица, им необходим медийный ресурс. Медийный ресурс их не поддержит. Я в свое время предполагал, что можно зайти через народ. В 2016 году поехал по стране. Такой путь тоже может быть, его певец Винник использовал. Он ездил по районным клубам, по районным центрам. Приехал в Киев, его любит уже вся страна, а на телеканалах его даже не было. Но он до этого пахал 3-4 года. Наши политики не любят так долго. Они хотят очень быстро. Поэтому надо идти на телик”, - добавил футуролог.

Как сообщала Politeka, Балашов отметил, что и в правительстве, и в наблюдательных советах, все люди – из западных офисов.

Также Politeka сообщала, что Гайдай рассказал об украинском политикуме: “Для меня политики лежат на трех полках”.



