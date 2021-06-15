Законопроект №5600, который предусматривает рост налогов и сборов почти для всех отраслей экономики, нарушает все гарантии, которые Украина давала инвесторам. Поэтому бизнес очень обеспокоен ситуацией, и выступает против изменений в Налоговый кодекс. Об этом заявила представитель Украино-турецкой торгово-промышленной палаты (УТТП) Наталья Давыденко.
"2 года назад, во время подписания в Мариуполе меморандума, государство гарантировало налоговую стабильность для операторов, которые сейчас разворачивают сети и катастрофически вкладываются. Поэтому мы абсолютно против повышения ренты на данном этапе», - отметила Давыденко.
По ее словам, компании-члены УТТП имеют многочисленные замечания к законопроекту, поэтому его необходимо дорабатывать.
«Нас чрезвычайно беспокоит вопрос администрирования налогов в части списания убытков прошлых периодов. Также, конечно, мы выступаем против увеличения ренты на радиочастотный ресурс», - перечислила Давиденко.
Как известно, правительство уже подало в Верховную Раду законопроект №5600, который инициирует повышающиеся ставки налогов и сборов для целого ряда отраслей. Профильные ассоциации и международные организации выступили против проекта.
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Так, сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях №5600 является неприемлемым для бизнеса, и должен быть отклонен.