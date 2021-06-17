Еще один трейдер-посредник на рынке электрической энергии ООО «Укренергоаексопрт», в отношении которого НАБУ ведет расследование через схемы «торговли воздухом», напрямую связан с подчиненными главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на выводы Временной следственной комиссии.

«Сегодня ВСК получила данные, что очередной трейдер – ООО «Укренергоекспорт», — в отношении которого НАБУ проводит расследование по факту кражи 1,9 млрд грн в «Укрзализныце» и схем торговли «воздухом», — связан с непосредственными подчиненными главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка», - сообщил экс-глава СБУ.

Он отметил, что согласно официальной декларации начальника отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяны Чуб за 2020 год, ее муж получал заработную плату в ООО «Укрэнергоэкспорт».

В 2020 году «Укрэнергоэкспорт» заработал на перепродаже тока государственных компаний 295 млн грн, не произведя при этом ни 1 кВт.часов электрической энергии.

«Сразу 4 человека связывают напрямую голову НКРЭКУ Валерия Тарасюка с трейдером, который по данным НАБУ участвовал в махинациях и хищении средств «Укрзализныци» и «Энергоатома», - подчеркнул Наливайченко.

Ранее Наливайченко со ссылкой на данные ВСК и расследования НАБУ сообщил о непосредственной связи трейдера ООО «Энерджикс» по ближайшему окружению Валерия Тарасюка. В частности трейдер связан с мужем заместителя начальника одного из департаментов НКРЭКУ.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.