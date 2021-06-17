«Донбассэнерго» заявило об угрозе одномоментной потери работы для 180 тыс. энергетиков и 150 тыс. шахтеров из-за отсутствия финансирования для экологической модернизации ТЭС и нереалистичные сроки реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ)

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение компании.



В «Донбассэнерго» напомнили о печальном опыте реализации НПСВ. Как отмечается в сообщении, перед тепловой генерацией встала проблема его неисполнении в связи с отсутствием заранее предусмотренных источников финансирования экологической модернизации ТЭС.



Также в «Донбассэнерго» подчеркнули, что сроки выполнения НПСВ являются нереалистичными, а реализация Нацплана ставит под угрозу закрытия всю угольную генерацию Украины.



«Отсутствие маневренной угольной мощности создаст дефицит электроэнергии в объединенной энергосети Украины, приведет к росту цены на электроэнергию, как следствие — неконкурентоспособность продукции отечественной промышленности и крах экономики в целом. При отсутствии маневренной угольной мощности, Украина точно будет вынуждена прибегнуть к импорту электроэнергии из соседних стран», - подытожили в «Донбассэнерго».



Также в компании призвали правительство и Миндовкилля разработать «дорожную карту» выполнения плана HBB2. Речь о подготовке языкового плана по снижению выбросов СО2, предусмотреть источники его финансирования, а уже потом, на уровне правительства Украины, взять на себя обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов в рамках выполнения проекта «Второго национального взноса».



Напомним, по словам председателя Общественного совета при Миндовкилле, руководительницы ВОО "Живая планета" Светланы Берзиной, когда разрабатывался НПСВ, в Нацплане были четко прописаны обязательства государства и обязательства бизнеса. По ее убеждению, Украина должна выполнить свою часть и оказать поддержку бизнесу, которая была обещана для достижения показателей.