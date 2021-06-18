Насколько лучше в последнее время стали жить высшие украинские чиновники, политики и менеджеры? Об этом в программе «Что дальше?» с Русланом Бизяевым на канале «Знай 24» рассказывает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Во время кризисов 2008 и 2014 годов зарплату должностным лицам резко сокращали, но через несколько месяцев она становилась прежней. Судьи упирали на свою независимость и требовали, чтобы у них зарплаты и пенсии оставались прежними. А что происходит сейчас? «Слуги народа» пришли на идее народности и справедливости, и не должны были назначать судьям огромные пенсии. Кстати, сейчас в Украине средняя пенсия судьи – 77,5 тысячи гривен, считая даже районных судей. А у руководства судебной системы – 200-300 тысяч. А у простых граждан средняя пенсия – 3700 гривен, считая и профессоров», - отмечает политик.

По его мнению, партия «Слуга народа» повышала зарплаты и пенсии судей, чтобы заручиться поддержкой судебной системы.

«А ведь в стране масса проблем, решение которых требует денег. Борщовой набор дорожает – значит, нужно помочь фермерам, нужно думать, что делать с энергетической безопасностью страны. Но вместо этого устанавливают зарплаты членам Национального совета по телевидению и радиовещанию: главе совета – 90 тысяч, остальным – по 70 тысяч», - приводит цифры Николай Томенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал народных депутатов не держать свои деньги дома .