Долг НЭК «Укрэнерго» перед участниками балансирующего рынка по состоянию на 11 июня 2021 г. составляет 13,055 млрд грн.



Об сообщает агентство ExPro, ссылаясь на данные системного оператора.



Согласно обнародованной информации, долг «Укрэнерго» перед сторонами, ответственными за баланс составляет 5,871 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировке – 7,184 млрд грн (суммарно – 13,055 млрд грн).



Напомним, недавно ряд генерирующих компаний подали судебные иски против НЭК «Укрэнерго» с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.



По мнению экспертов, промедление с решением долгов угрожает сбалансированности и стабильности украинской энергосистемы, а также полноте и качестве запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования для прохождения ОЗП. В профильном министерстве также назвали финансовую стабилизацию рынка электроэнергии необходимым условием стабильного отопительного сезона.