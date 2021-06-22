Нацкорпус на своем официальном сайте анонсировал проведение 23 июня в 14:30 в Киеве в гостинице «Лыбидь» презентацию плана по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
«В среду, 23 июня, состоится презентация плана действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, разработанного на платформе Института национального развития. Вместе с Андреем Билецким и Сергеем Кривоносом буду среди спикеров, которые будут представлять отдельные пункты Плана», - анонсирует презентацию руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в своем Telegram.
На сайте утвержден план мероприятия:
14:30 – 15:40 — основная часть мероприятия
15:40 – 16:00 — вопросы-ответы
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16:00 – 16:30 — фуршет
По мнению Жорина, важно знать, что нужно будет делать после возращения оккупированных территорий. На официальном сайте Нацкорпуса указано, что будут обсуждаться главные экономические и военные аспекты реинтеграции и деоккупации.
«Во время мероприятия будут представлены основные составляющие плана:
Сергей Кривонос, генерал-майор Вооруженных сил Украины в запасе – военная составляющая подготовки к деоккупации и реинтеграции.
Андрей Билецкий, лидер Национального Корпуса, основатель полка «Азов» – сценарии деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.
Николай Кравченко, директор Института национального развития – гуманитарная составляющая подготовки к деоккупации и реинтеграции.
Максим Жорин, руководитель Центрального штаба Национального Корпуса, 3-й командир полка «Азов» – дипломатический фактор в процессе деоккупации и реинтеграции.
Руководитель отдела экономических исследований Института национального развития Александр Чупринюк – экономическое обоснование деокупационных и реинтеграционных процессов», - анонс перечня присутствующих лиц.
Напомним, для Politeka Жорин рассказал, что будет с чеченскими добровольцами: депортируют или посадят.
Ранее Politeka публиковала слова Жорина, что с попаданием в санкционный список, чеченские добровольцы оказались перед угрозой депортации в РФ.