Крупнейший инвестиционный проект в Черниговской области – строительство дороги Нежин – Прилуки в рамках национального проекта "Большая стройка". О дороге, которая ремонтируется впервые за 50 лет, и привлечении государственных инвестиций на ее строительство, в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал украинский общественный деятель, предприниматель, председатель Черниговской ОГА с 2019 по 2020 годы Андрей Прокопенко.

«Государство заканчивает проект в нынешнем году. Дорога асфальтовая, стоит полтора миллиарда гривен – это астрономическая сумма по сравнению с предыдущими годами. Но вокруг этого строительства возникла коллизия», - говорит он.

Кроме голов ОТГ, есть еще и народные депутаты.

«Когда стало понятно, что придут такие деньги, не было понятно, на что их тратить. Каждый хотел себе в округе что-то сделать. У нас в области шесть избирательных округов, и, соответственно, шесть депутатов видели это совершенно по-разному. Я встретился с Комраковым еще на этапе определения стратегии. Пояснил, что главная дорога соединяет Нежин, Чернигов и Прилуки – три крупнейших города, и выход на Пирятин - на Полтавскую трассу. Комраков говорит: «Действительно, я согласен, это наиболее логично», - рассказывает Прокопенко.

«Государство аккумулировало деньги, они еще что-то добавили, надо было в Пирятин дотянуть эту дорогу. И вот этот проект реализован. Люди довольны. Такое строительство будет давать импульс для экономического роста. Потому что, чтобы бизнес развивался, должна быть коммуникационная инфраструктура, интернет и нормальная мобильная связь, которой сегодня, к сожалению, еще нет. И должны быть дороги», - делает вывод Андрей Прокопенко.

Напомним, Нардеп Шахов требует проверить реализацию "Большого строительства", в частности, в Луганской области.

Ранее Politeka сообщала, что 80% битума для «Большой стройки» идет с Беларуси.