Правительственный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600)» грозит инвестиционному климату в Украине и значительно расширяет полномочия налоговой службы, поэтому нуждается в серьезной доработке. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

«Административная (часть проекта – Ред.) вообще неприемлема, мы очень большие полномочия сегодня предоставляем налоговой. И возвращаемся к какому – то крепостному праву-то есть у нас руководители предприятий не смогут выехать за границу только потому, что на предприятиях будут некоторые проблемы. Я бы предложила народным депутатам подумать и об инвестиционном климате, потому что это будет серьезно отражаться», - пояснила она.

Что касается экологических налогов, то, по ее убеждению, их можно повышать только если будет обеспечено целевое использование собранных средств, и они будут направлены на екомодернізацію промышленности.

"Повышение экологического налога это вынужденный шаг. Но самое главное - нужно понимать, чтобы этот экологический налог потом шел не в общий бюджет, а только на модернизацию, чтобы экологические показатели в нашей стране улучшались», - подчеркнула Гриб.

Как известно, налоговый комитет порекомендовал проект закона №5600 к рассмотрению Верховной Радой по сокращенной процедуре. В этом проекте речь идет о повышении налогов и сборов фактически для всех отраслей.

Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить этот проект, поскольку его принятие увеличивает давление на бизнес, негативно влияет на экономику и ухудшает инвестиционный климат страны.

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что правительственный проект нарушает принципы налоговой стабильности и искажает налоговую систему в Украине, поэтому должен быть серьезно доработан и уравновешенный либеральными изменениями.