Спикерам ВР никогда не удавалось построить успешную политическую карьеру. Так сказал политический аналитик Андрей Золотарев в программе Руслана Бизяева «Культ личности», рассказывая о политическом будущем Разумкова.

По словам аналитика, Разумков сейчас буквально на шпагате и он осознает, что спикерам Верховной Рады еще не удавалось построить успешную политическую карьеру. «Вспомним: Ткаченко, Мороз, Литвин. Пока у него все складывается неплохо, но есть группа товарищей, которые очевидно играют на амбициях», - комментирует эксперт.

Золотарев считает, что Разумков на своем посту проявляет подозрительную амбициозность и автономность. Также, подчеркивает он, заметно, что спикер старается не конфликтовать с Зеленским, но простое сидение сложа руки только демотивирует круг его союзников.

«Разумков ради своих политических интересов продемонстрировал такую степень независимости, но даст ли это эффект? Ещё раз подчеркиваю, что, как правило, сольная политическая карьера спикеров Верховной Рады никогда не задавалась», - говорит гость программы.

По словам Золотарева, Разумков продемонстрировал свою автономность тем, что не проголосовал за санкции против Фукса и Фирташа. Поэтому, заключает эксперт, сейчас спикер пытается создать себе образ отдельного политического игрока.

Напоминаем, Лавринович рассказал о своем опыте работы спикером Рады.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли рассказал, отстоял ли Байден интересы Украины.