НКРЕЭКУ сохранила возможности для трейдеров заниматься махинациями на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила нардеп ("Слуга народа") Людмила Буймистер

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно приостановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая - ровно месяц назад!», - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжали свои махинации с ценами и паразитировали на государственной компании «Энергоатом».

"Точную сумму ущерба от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет на сотни миллионов гривен», - добавила надреп.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

"В общем, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, «мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры позаробляють, а потом мы их остановим на несколько месяцев», - отметила нардеп.

Напомним, 25 июня НКРЭКУ до 1 октября ввела минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке на уровне 100,5% от цены РДН.

В конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.