Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» высказал свое мнение о Беларуси. По его словам, Украина приняла правильное решение, введя санкции против Беларуси, потому что это нас ставит на правильную сторону.

«На Беларусь наложены санкции, потому что они посадили самолет военным способом и у них незаконно избранный президент-фальсификатор и последний диктатор. На сегодняшний день Европа и Америка приняли совместные решения, плюс к ним присоединились ещё 11 стран, которые блокировали полностью Беларусь», - отметил Балашов.

По словам эксперта, Запад санкциями пытается помешать Лукашенко, чтобы его режим и влиятельность постепенно падали, чтобы Беларусь начала соответствовать нормам и начала развиваться.

«А Украина с кем должна быть – с цивилизованным миром или Беларусью? Мы же не идиоты. Ну, вот мы с цивилизованным миром, мы присоединяемся к санкциям. Украину надо поздравить, что мы впервые оказались по правильную сторону, с правильными ребятами. Н*фиг нам та Беларусь с её картошкой», - подчеркнул Балашов.

По мнению Балашова, Беларусь может, как и Украина начать интеграцию в Европу и тогда мы будем в дружеских отношениях, а сейчас, по его словам, Украине не нужен такой союзник.

«Посмотрите на карту: Украина уже почти в Европе, Литва и Латвия в Европе, а в середине «пузырь», который входит в Европу с диктатором. Какой в современном мире диктатор Лукашенко, председатель колхоза в прошлом? Он просто не соответствует уже», - заявил Балашов.

Напомним, Politeka публиковала слова Балашова о СССР: Я вообще не понимаю, как он дотянул до 1991 года.

Ранее на Politeka Балашов заявил, что кредиты МВФ нам дают, чтобы мы развивались.