Группа трейдеров при содействии председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка обогатились за счет государственной компании "Энергоатом" на 6-8 млрд грн

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«На так называемом «энергорынка» некая группа компаний-спекулянтов ( стол, стул, компьютер, телефон) наторговала электроэнергией на 26 млрд грн, не производя ее в принципе. Маржа при перепродаже составляет 20-30% - следовательно эти «рога и копыта» заработали на ровном месте 6-8 млрд грн, которые понятно не дополучил в первую очередь «Энергоатом», - сообщил нардеп.

По его словам, грабеж государственных производителей стал возможным при содействии руководства НКРЕКП.

«Работает «рынок» на основании правил работы рынка, разработанных и утвержденных регулятором - НКРЕКП. Эта же контора и контролирует этот «рынок» - вернее, имитирует этот контроль . Не бесплатно понятно", - подчеркнул Кучеренко.

Он отметил, что отсутствие реакции власти на преступные действия НКРЭКУ приводит к дальнейшему хищению средств госкомпаний.

«А в это время каждого месяца группка приближенных к Тарасюка и Геруса спекулянтов «зарабатывает» очередной миллиард, обескровливая «Энергоатом» и другие компании», - добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.