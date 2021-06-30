В результате принятия законопроекта О внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), Украина будет иметь снижение ВВП и отток инвестиций. Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



"Последствия будут очень и очень простые. На какой - то очень короткий период времени, возможно, какие-то бюджетные поступления и увеличатся. Год пережить, может, и поможет. Но в конечном счете мы увидим снижение ВВП», - рассказала Буймистер.



По ее словам, намерения правительства увеличить налоги негативно воспримут иностранные инвесторы, которые за все ценят стабильность законодательства в стране, в которую инвестируют.



«Если мы одной рукой создаем более благоприятный налоговый режим, а второй рукой создаем правительственные законопроекты, которые уничтожают все эти инициативы, то никакие інвестняні здесь просто не помогут. Поэтому исключительно последовательная политика государства может восприниматься бизнесом позитивно и нормально», - подчеркнула Буймистер.



Она также считает, что изменения в налоговое законодательство должны приниматься только после широкого общественного и экспертного обсуждения, прежде всего с представителями бизнеса, чего авторы законопроекта №5600 не сделали.



» Чтобы не потерять доверие к в первую очередь фискальной политике правительства, не могут налоговые инициативы приниматься без широкого обсуждения предварительно со всеми стейкхолдерами, без экономических расчетов, без моделирования элементарно последствий", - отметила Буймистер.



Ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные правительством (законопроект 5600), приведут к инфляции и росту безработицы, а также потери конкурентоспособности отечественных предприятий.



В то же время американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект относительно налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.



Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.