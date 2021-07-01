Движение товарных поездов «Укрзализныци» под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизельного топлива для работы локомотивов

Об этом говорится в письме главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, адресованном главе ЦОП и членам правления предприятия. Текстом документа располагает enkorr.

«По состоянию на 30 июня на региональных филиалах АО «Укрзализныця» оставлены на станционных колеях по причине отсутствия локомотивов 59 грузовых поездов; отставлено в резерв управления железной дороги по причине отсутствия топлива 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, и динамика прироста брошенных поездов и отставленных в резерв тепловозов по причине дефицита топлива растет в геометрической прогрессии», — сказано в документе.

В письме отмечается, что только с 30 июня убытки от простоев вагонов составляют 7,9 млн грн в сутки. При этом по состоянию на конец дня 29 июня остатки топлива на станции «Ковель» составляли всего 8 т, на ст. «Черновцы» — 15 т, а на складе депо «Волноваха» резерва топлива нет вообще.

«Учитывая отсутствие информации относительно дальнейших планов налива для ТНТС АО УЗ, прошу принять неотложные меры в обеспечении топливом. В противном случае реальное состояние с обеспечением ГСМ грозит полной остановкой Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала, стыка Камыш-Заря Приднепровского регионального филиала», — говорится в письме главы департамента управления движением железной дороги.

Напомним, только за последние пару месяцев это уже второй случай, когда железная дорога сталкивается с острой нехваткой топлива. Предыдущий кризис случился 19 апреля: тогда УЗ сообщила, что имеет запас дизельного топлива на четверо суток. А все потому, что компания «Анвитрейд» 17 апреля отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт.

22 апреля филиал «Центр обеспечения производства» провел экстренный тендер на закупку 50 тыс. т дизельного топлива по ускоренной переговорной процедуре. В конкурсах победили компания из орбиты «Трейд Коммодити» с ценой 26 890 и 26 990 грн/т, «Анвитрейд» (26 890 грн/т), «Альянс Энерго Трейд» (27 120 грн/т) и компания из группы «Приват» «Оил-трейд 2018» (26 890 грн/т).

Тогда же Иван Юрик, исполняющий обязанности главы УЗ, отчитался о преодолении кризиса. Но на самом деле, один из экстренных договоров заключили с той самой «Анвитрейд», которая и спровоцировала топливный кризис. То есть, вместо того, чтобы обратиться в суд и потребовать выполнения договоренностей, УЗ просто подарила компании новый контракт.

Более того: по новому контракту, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 890 грн вместо 24 223 грн/т, как было в предыдущем. Таким образом вырисовывается следующая картина: «Анвитрейд» отказался поставлять УЗ топливо по старой цене, создал кризис, и УЗ экстренно подарила компании новый контракт - переплачивая на каждой тонне дизеля 3000 гривен.