Тарифная комиссия НКРЭКУ пытается сохранить сверхприбыль близких к ней трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС

Об этом заявил первый заявивший первый заместитель главы комитета ВР Алексей Кучеренко.

«Это же сколько любимец НКРЭКУ Притыка вчера не смог заработать на «Энергоатоме», что под вечер понадобилась такая глубокая обеспокоенность "Национального регулятора НКРЭКУ?",- прокомментировал Кучеренко заявление НКРЭКУ.

Нардеп подчеркнул, что когда в мае цены на РДН падали до 40 коп./ кВт.час, но трейлеры-спекулянты чувствовали себя, как будто не замечали махинаций.

"Вчера, когда трейлеры не смогли заработать на госкомпаниях, - то надо выпускать экстренное заявление НКРЭКУ и назначать виновных. Надеюсь хоть сегодня в офисе президента наконец поймут, кому на самом деле служит назначенный им нелегитимный НКРЭКУ», - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЕКП прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного «Энергоатома» в неэффективности и непрофессионализме.

На заседании СНБО в июне руководитель НКРЕКП Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения правав трейдеров.