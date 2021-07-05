Политический эксперт-международник Максим Яли прокомментировал в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк отношения Украины с МВФ и определенное напряжение в их сотрудничестве.

Гость программы отмечает, что сотрудничество Украины с МВФ имеет свою историю и не все ее страницы были светлыми. «В принципе это песня не новая», - подчеркивает Яли.

В частности, он вспоминает период последнего напряжения в отношениях при президентстве Януковича, тогда МВФ поставил свои требования и их после этого реализовали. Как рассказывает эксперт, правительство осознавало, какие социальные последствия будет иметь выполнение этих требований и как это отразится на рейтингах, а также искало альтернативные источники финансирования.

По мнению Яли, сегодня ситуация повторяется и Украина точно в таком же положении: требования МВФ касаются определенных политических реформ, а это негативно отразится на отношении к действующей власти. «Поэтому власть пока пытается обойтись без помощи МВФ и очередного транша, о котором все так долго говорят», - объясняет он.

Попутно эксперт отмечает, что непонятная ситуация вышла с прошлогодним крайним траншем для борьбы с эпидемией коронавируса. «Поэтому МВФ обратился к правительству с просьбой об аудите денежных средств, выделенных на борьбу с короновирусом», - сообщает Яли.

Напоминаем, Завальнюк рассказала о росте цен на газ.

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