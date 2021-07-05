Национальная компания «Энергоатом» просит регулятор НКРЭКУ устранить манипуляции трейдеров с ценами на электроэнергию на «рынке на сутки вперед».
Об этом говорится в заявлении госкомпании.
«НАЭК «Энергоатом» обеспокоена ситуацией, сложившейся на рынке на сутки вперед (РСВ), и призывает принять неотложные меры, чтобы положить конец манипуляциям на нем», - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что уже цена на РСВ крайне нестабильна, манипулятивна и не отображает реального состояния дел на общем рынке электроэнергии».
Соответственно, почти 90% электроэнергии «Энергоатом» продает по двусторонним договорам по фиксированной цене.
Очередной обвал цен на РСВ вследствие махинаций трейдеров привел к отказу этих же трейдеров-посредником от выполнения своих обязательств по оплате электроэнергии АЭС.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину: "Мы хотим..."
Ушел из жизни Владимир Меньшов: медики боролись до последнего, детали
Жена продюсера "Квартал 95" показала, в чем спасается от летней жары: "Безумно легкий..."
Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома: «Что-то не густо на столе, не по-украински»
«Некоторые контрагенты «Энергоатома», ранее заключившие договоры купли-продажи электрической энергии вероятно для ее перепродажи на РСВ, распространяют информацию о своих намерениях отказаться от выполнения обязательств по этим договорам и якобы обратились с предложением прекратить поставки электроэнергии», - сообщила госкомпания.
В компании заявили, что в случае нарушения условий выполнения указанных договоров покупателями электроэнергии НАЭК будет обращаться в компетентные и уполномоченные органы с предложением ввести ограничения на дальнейшую деятельность таких компаний на рынке электрической энергии Украины.
Напомним, еще в мае 2021 года Министерство энергетики, государственные компании «Энергоатом» и «Центрэнерго» призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электрической энергии.
Тогда все предложения были отвергнуты комиссией. В ответ руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил главу Минэнерго Германа Галущенко в непрофессионализме.
2 июля из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, случился очередной обвал цен. В ответ на это, ночью 4 июля НКРЭКУ решила запретить трейдерам заниматься ценовыми махинациями в течение 4 дней, до 8 июля включительно.