Трейдеры-спекулянты на рынке электрической энергии, связанные с руководством НКРЭКУ, за последние 2 дня нанесли государству ущерб на сумму 300 млн грн.
Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
«Трейдеры-посредники на рынке электроэнергии за последние 2 дня нанесли государству ущерб не менее, чем на 300 млн гривен. И в этом направлении замешаны чиновники НКРЭКУ. Они сознательно покрывают частные фирмы, которые зарабатывают на перепродаже электроэнергии государственных АЭС», - сообщил Наливайченко.
Он подчеркнул, что как минимум три трейдера напрямую связаны с ближайшим окружением руководителя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.
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"Мы в ВСК знаем названия этих фирм, сколько они зарабатывают и кому фактически принадлежат. Минимум три трейдера-посредника-это "новая энергетическая компания», «Укрэнергоэкспорт» и "Энерджикс" – напрямую связаны с высшим руководством НКРЭКУ. Часть из компаний оформлена на друзей и родственников руководства комиссии», - сообщил Наливайченко.
По его информации, в 2020 году только эти три компании заработали на перепродаже электроэнергии государственных АЭС 15 млрд гривен.
«Особый цинизм заключается еще и в том, что комиссия открыто стала на сторону этих трейдеров! Не национальной компании «Энергоатом», не украинских энергетиков и шахтеров – а 3-4 фирм-прокладок, которые паразитируют на энергорынке», - подытожил Наливайченко.
Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.
В конце мая Минэнерго официально просило НКРЕКП прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного «Энергоатома» в неэффективности и непрофессионализме.
На заседании СНБО в июне руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус заявили о недопустимости ограничения прав трейдеров.