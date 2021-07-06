Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен срочно ввести санкции против руководителя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и всех членов комиссии, которые систематически работают в интересах России и подрывают энергонезависимость Украины.

Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

"Предлагаю президенту срочно рассмотреть на СНБО ситуацию в энергетике и состояние подготовки к следующему отопительному сезону. По результатам заседания СНБО наложить санкции на Тарасюка и всех членов НКРЭКУ, которые откровенно и системно работают на Россию, уничтожая в интересах врага энергетическую независимость Украины», - заявил Ляшко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что коррупционные решения НКРЭКУ в интересах трейдеров-спекулянтов загоняют в большие убытки и банкротство национальные энергокомпании.

«Это ставит под реальную угрозу возможность их подготовки к следующему отопительному сезону. Под этим искусственно созданным предлогом общество снова будут убеждать в необходимости возобновления импорта электричества из России», - отметил Ляшко.

Политик отметил, что такая политика НКРЭКУ и власти в целом ведет к потере энергонезависимости Украины и коррупционному обогащению приближенных к регулятору лиц, цене потери украинцами сотен тысяч рабочих мест.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РДН) упали до исторического минимума. По информации Министерства энергетики, причиной стали злоупотребления трейдеров и посредников в сегменте РДН..

4 июля НКРЭКУ лишь временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия «Энергоатом» и «Центрэнерго» назвали эти шаги недостаточными.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

В тот же день Антимонопольный комитет сообщил о намерении расследовать манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.