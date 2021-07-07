Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк лично дал незаконное указание государственным генерирующим компаниям подавать максимальные ценовые заявки с 16:00 до 24:00, чтобы цена электроэнергии на РСВ поднялась выше 1 грн/кВт час.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«По информации, которой я владею, председатель НКРЭКУ лично звонит руководителям энергокомпаний и требует от них не рыночного поведения, шантажируя возможным огромным влиянием на их жизнедеятельность», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook

По его словам, государственные компании получили прямое указание от Тарасюка поднимать цены строго с 16:00 до 24:00, чтобы индекс РСВ на 8 июля был не ниже 1 грн/кВт*час», - сообщил нардеп.

Он пояснил, что цель руководства НКРЭКУ продемонстрировать офису президента "эффективность" своей работы.

«Все это для того, чтобы Тарасюк-Герус сегодня могли показать своих боссам в офисе президента, какие они эффективные антикризисные менеджеры и как их решения безупречно работают. И что ни в коем случае не нужно трогать трейдеров. Вот такой он «независимый европейский регулятор» – вручную обзванивает госкомпании и указывает, кто и как должен продавать электроэнергию», -подчеркнул нардеп.

По словам Кучеренко, решение Тарасюка лично убеждать госкомпании действовать по указанию НКРЭКУ является грубым нарушением закона и должно быть немедленно расследовано компетентными органами.

«Навязывание лицензиатам ценовую политику таким образом – это грубое и неприкрытое нарушение закона о НКРЭКУ, что должно стать предметом для расследования», - добавил Кучеренко.

Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.

По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции трейдеров.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.