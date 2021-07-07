Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк лично дал незаконное указание государственным генерирующим компаниям подавать максимальные ценовые заявки с 16:00 до 24:00, чтобы цена электроэнергии на РСВ поднялась выше 1 грн/кВт час.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
«По информации, которой я владею, председатель НКРЭКУ лично звонит руководителям энергокомпаний и требует от них не рыночного поведения, шантажируя возможным огромным влиянием на их жизнедеятельность», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook
По его словам, государственные компании получили прямое указание от Тарасюка поднимать цены строго с 16:00 до 24:00, чтобы индекс РСВ на 8 июля был не ниже 1 грн/кВт*час», - сообщил нардеп.
Он пояснил, что цель руководства НКРЭКУ продемонстрировать офису президента "эффективность" своей работы.
«Все это для того, чтобы Тарасюк-Герус сегодня могли показать своих боссам в офисе президента, какие они эффективные антикризисные менеджеры и как их решения безупречно работают. И что ни в коем случае не нужно трогать трейдеров. Вот такой он «независимый европейский регулятор» – вручную обзванивает госкомпании и указывает, кто и как должен продавать электроэнергию», -подчеркнул нардеп.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Тине Кароль и Горбунову нашли "замену" в новом сезоне "Танців з зірками": "Очень жду"
Приемная дочь Потапа со своей красоткой-мамой обратилась к украинцам с посланием: "Стройте свою жизнь..."
Деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу
Трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "Шел взять коту корм и..."
По словам Кучеренко, решение Тарасюка лично убеждать госкомпании действовать по указанию НКРЭКУ является грубым нарушением закона и должно быть немедленно расследовано компетентными органами.
«Навязывание лицензиатам ценовую политику таким образом – это грубое и неприкрытое нарушение закона о НКРЭКУ, что должно стать предметом для расследования», - добавил Кучеренко.
Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.
По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции трейдеров.
6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.