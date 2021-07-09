Может ли Украина считать Великобританию своим стратегическим партнером? На этот вопрос ответил политтехнолог и политический эксперт Александр Кочетков в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24»

Как объясняет гость программы, установление стратегического партнерства Великобритании с Украиной не противоречит интересам США, а потому на этой почве конфликта не будет. Также он отмечает, что США и Великобритания не имеют каких-то специальных договоров, но у них есть нечто иное. «У них есть полное и абсолютное взаимопонимание по основным проблемам, которые существуют в мире, глобальным проблемам», - подчеркивает Кочетков.

Он отмечает, что сейчас США сосредоточены на других проблемах: отношения с Европой, торможение Китая как вероятного лидера мира. Украина в этом плане, подчеркивает эксперт, проблема низкого уровня и решить ее придется теперь Британии.

Также он добавляет, что сама Великобритания заявила о своих намерениях и понимании ситуации Штатам. «Они взяли на себя функцию менеджера», - говорит Кочетков. Тем не менее, он объясняет, что это англосаксонский план и США в нем занимаются другим заданием.

Итак, по словам эксперта, принципиальных изменений не произошло. «Великобритания не может быть альтернативой Соединенным Штатам. Даже близнецы и то более конкурентны, нежели они», - рассуждает он. Тем не менее, как говорит Кочетков, эти страны действуют в полном взаимопонимании.

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