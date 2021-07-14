В новом выпуске программы «Развилка» на канале Руслана Бизяева с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев рассказал про ввод миротворцев на Донбассе.

«Вопрос о вводе миротворцев на Донбасс уже обсуждался в 2017 году и тогда он уперся в вопрос, где размещать миротворцев: на границе Украины с Россией или по линии разграничения? Фактически вопрос о размещении миротворцев стал камнем преткновения и затормозил весь процесс. Ведь как выглядит процесс - сначала Совет безопасности ООН принимает соответствующую резолюцию, где выделяется финансирование, приблизительно в размере одного миллиарда в год», - рассказал он.

Бизяев сказал, что после этого согласовывается миротворческий контингент и последний пункт это его дислокация, размещение. Вот на размещении миротворческого контингента, подтвердил он, и возникли непреодолимые разногласия.

«Это, в принципе, и не удивительно, потому что сами Минские соглашения – это компиляция непреодолимых разногласий, поэтому вопрос завис, а сейчас его поднимать нет смысла. Надо четко понимать, что такое миротворцы - это цель или инструмент. А миротворцы это инструмент, потому что они могут в лучшем случае заморозить конфликт, но решить они его не могут», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka со слов Бизяева, что политики публично говорят одно, а что происходит за кулисами – совершенно другое.

Politeka также сообщала, что Бизяев рассказывал, что сейчас Минские соглашения – это Гордиев узел.



