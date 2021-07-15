Член НКРЭКУ Ольга Бабий сообщила, что лично проводит встречи с "крупными трейдерами", которые занимаются перепродажей электроэнергии и дает им советы как действовать на рынке.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Первый Деловой".

«Когда ко мне приходят такие трейдеры жаловаться на жизнь, крупные трейдеры, которые уже имеют хороший пул поставщиков, которые имеют хороший пул участников, я им говорю: «Объединяйтесь против монополистов, все вам будет. Все зависит от вас самих. На сколько вы будете прозрачно вести себя, на сколько вы будете давать хорошие условия своим участникам, на сколько вы должным образом будете прогнозировать все – то вы никуда не исчезнете. Все у вас будет хорошо», - заявила бабник.

Она не уточнила, где именно происходили эти встречи и присутствовали ли на них другие члены комиссии, как это требует закон о НКРЭКУ.

Согласно ст. 5 Закона о НКРЭКУ, член комиссии не имеет права самостоятельно встречаться с представителями своих лицензиатов. Закон требует, чтобы подобные встречи происходили как минимум в присутствии двух членов комиссии.

Ранее экс-глава СБУ опубликовал данные о связях трех трейдеров-спекулянтов с годовым доходом более 15 млрд грн с друзьями и родственниками высшего руководства НКРЭКУ. В частности речь шла об ООО "Нова-энергетическая-компания», «Энерджикс»и "Укрэнергоэкспорт". В отношении этих компаний НАБУ уже проводит расследование по факту кражи 1,9 млрд грн из государственной компании «Укрзализныця».