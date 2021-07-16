ДТЭК перевел 3 блока Бурштынской ТЭС по экспорту на внутренний рынок для недопущения отключений - эксперт Читати українською

Три энергоблока Бурштынской ТЭС по 200 МВт каждый переведены из обособленного энергоострова на работу в энергосистему Украины. Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи

«Три энергоблока Бурштынской ТЭС каждый мощностью 200 МВт совсем неожиданно при тотальном коммерческом профиците на РДН переведены с работы Бурштынскому острову на работу в материковую часть ОЭС Украины», - сообщил эксперт.

В частности речь идет об энергоблоках №8, 9 и 12, которые несут нагрузку в ОЭС Украины. По его словам, переориентация блоков выполнена для недопущения дефицита в ОЭС Украины.

Сама Бурштынская станция работает 9-ю блоками на максимальном режиме.

Напомним, «ДТЭК Энерго» сообщила, что в языках повышенной нагрузки на энергосистему станции ТЭС работают на максимальной мощности для обеспечения потребностей энергосистемы.

Однако из-за системного кризиса в энергетике, искусственного обвала цен и вымывания оборотных средств трейдерами-спекулянтами, генерирующие компаний лишены возможности проводить ремонты и закупать топливо.

6 июля работу прекратила Славянская ТЭС "Донбассэнерго«, 7 энергоблоков ТЭС государственной» Центрэнерго" по состоянию на 16 июля отключены из-за отсутствия топлива.