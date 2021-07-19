Город Павлоград (Днепропетровская область) из-за кризиса в энергетике может недополучить миллионы гривен и остаться без средств на содержание социальной и коммунальной инфраструктуры и оплату труда.



Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил мэр Павлограда Анатолий Вершина.

«Городской бюджет Павлограда, как и любого другого города Украины, зависим от бюджетообразующих предприятий. Тех, которые платят значительные налоги в казну города. Но уже сейчас известно, что из-за критической ситуации в энергетике, предприятия отрасли, которые работают на территории города, неспособны полностью выполнять свои налоговые обязательства. Более того, если ситуация не изменится, есть риск остановки этих предприятий. А это - рост социального напряжения в нашем городе», - заявил Анатолий Вершина.



По его убеждению, предприятия атомной и тепловой генерации не имеют средств для проведения ремонтов и подготовки к зиме, и уже длительное время работают в убыток.



Мэр отметил, что в заложниках ситуации оказались не только павлоградцы, но и жители других общин.



Мэр Павлограда призвал не оставлять город без средств к существованию, а правительство, Минэнерго, НКРЭКУ, областную государственную администрацию вмешаться в ситуацию и не допустить бюджетный и социальный кризис в регионах, вызванный угрожающей ситуацией в энергетической отрасли.