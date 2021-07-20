Высший антикоррупционный суд 21 июля рассмотрит последнюю жалобу двух заводов Игоря Коломойского в отношении уже 4 раза закрытого дела «Роттердам+».

Соответствующее решение принято на заседании 19 июля, видео трансляции доступно на YouTube-канале ВАКС.

Суд будет рассматривать общую жалобу Никопольского завода ферросплавов, Запорожского ферросплавного завода, контролируемого Игорем Коломойским, а также активистов из «Центра противодействия коррупции», выступающих на одной стороне с заводами олигарха.

Заседание запланировано на 9:00.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.