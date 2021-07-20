Единственными "потерпевшими «за все 4 года расследования дела» Роттердам+" оказались два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец в эфире телеканала "НАШ".

"Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов единственные в Украине думают, что они пострадавшие. Однако ни одной экспертизы ими по делу так и не приобщено об их убытках и о размере их убытков», - сообщила Одинец.

Именно эти заводы единственные в стране, кто не согласен с решением Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления.

«Единственными лицами в этом уголовном деле Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые принадлежат Игорю Валерьевичу Коломойскому, которые каждый раз пытаются отменить закрытие этого дела и пытаются манипулировать судебными решениями», - подчеркнула Одинец.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.